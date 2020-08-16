В Ярославской области подорожали гречка и пшено. ФОТО: группа "Ярославльстат" ВКонтакте

Ярославльстат опубликовал данные об изменении цен на потребительском рынке региона.

Специалисты установили, что в Ярославской области вновь подорожала гречка. За неделю, с 3 по 10 августа, стоимость этой крупы выросла на 2,7%. Также выросли цены на пшено (+2,9%), молоко (+2,9%) и сахар (+1,3%). Незначительно подорожали колбаса, мясные консервы для детского питания и сыр.

При этом снизилась стоимость овощей и фруктов. Больше всего подешевели огурцы (-7,8%). Упали цены на картофель (-5,4%), яблоки (4,5%), помидоры (-3,9%). Стали немного дешевле масло, яйцо, мука и макароны.

Также в регионе на 12 копеек (+0,2%) подорожал бензин АИ-98. Цены на бензин других марок и дизельное топливо не изменились.