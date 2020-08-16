Еще один ярославец отсудил у компании «ЕКС» деньги на ремонт автомобиля

Мужчина ехал под Добрынинским мостом, и на его машину рухнула бетонная облицовка Фото: Мэрия Ярославля

По решению суда акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» должно выплатить жителю Ярославля 105 тысяч рублей.

10 января этого года мужчина ехал под Добрынинским мостом, и на его машину рухнула бетонная облицовка. К счастью, сам ярославец не пострадал, досталось только автомобилю. Стоимость ремонта машины, по заключению независимого оценщика, составила более 87 тысяч рублей.

Водитель обратился в суд с иском в адрес мэрии города и администрации Кировского и Ленинского районов. Однако в мэрии пояснили, что претензии необходимо перенаправить подрядчику, который ремонтирует путепровод. Представители компании в суд не явились. Исковые требования ярославца признали обоснованными.

- Достоверных доказательств того, что у водителя была возможность обнаружить возникшую для автомобиля опасность и принять меры предосторожности, нет. Кроме того, нет и оснований полагать, что мужчина должен был предвидеть, что камни могут упасть на машину при движении по данному участку дороги. Если бы ответчик надлежащим образом выполнял обязанности по содержанию имущества, а именно строительной площади - автомобильного моста, то возможность наступления подобной ситуации была бы исключена, - говорится в решении суда.

С акционерного общества взыщут всю сумму, на которую был причинен ущерб. Кроме того, компания должна еще и возместить судебные издержки. В итоге «Группе компаний «ЕКС» придется выплатить ярославцу 105 тысяч рублей.

Напомним, ранее еще один ярославский водитель отсудил у этой же компании 250 тысяч рублей.