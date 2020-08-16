В Ярославском районе в тройном ДТП погибли женщина и 8-летняя девочка

От удара машину сильно искорежило. ФОТО: Твиттер МЧС Ярославль

Сегодня, 16 августа, около 12 часов ночи на 281 километре трассы Москва - Холмогоры произошло тройное ДТП. По предварительной информации, столкнулись автомобили «Лада Калина», «Тойота Рав 4» и грузовик «Рено».

По информации пресс-службы УМВД России по Ярославской области, в результате аварии погибли два пассажира «Лады Калины» - 8-летняя девочка и женщина, личность которой в настоящее время устанавливается. 37-летняя женщина-водитель той же машины и 40-летний пассажир с травмами доставлены в больницу.

Пострадали и люди, находившиеся в автомобиле «Тойота». 48-летний водитель и два пассажира, 41-летняя женщина и годовалая девочка, нуждаются в амбулаторном лечении.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.