Долг Рыбинска перед «Газпромом» за газ для Вечного огня готовы погасить

Город задолжал за газ более 133 тысяч рублей Фото: Администрация Рыбинска

Общероссийский народный фронт готов погасить долг Рыбинска перед «Газпромом» за газ для Вечного огня.

- Активисты со всей страны стали звонить и предлагать финансовую помощь. Звонили совершенно разные люди, но особенно новость о сложившейся ситуации задела ветеранов. Они предлагали отдать часть пенсии на погашение долга. Мы не можем остаться в стороне и готовы найти средства, чтобы оплатить газ - сообщил заместитель руководителя организации по региональной работе Артем Бичаев.

Напомним, «Газпром Межрегионгаз Ярославль» выставил счет администрации Рыбинска за газ для Вечного огня на сумму 133 тысячи рублей. Также компания потребовала заключить договор на поставку газа на следующий год. Однако депутаты города с требованием не согласились. Газовики же свои действия объяснили тем, что бездоговорное потребление ресурса незаконно. Вчера, 14 августа, стало известно о том, что «Газпром» и мэр Рыбинска договорились о встрече.