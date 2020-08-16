В Ярославле во дворе дома сгорел автомобиль

Автомобиль сгорел полностью. ФОТО: Твиттер МЧС Ярославль

Ночью 13 августа во дворе дома №5 на улице Нефтяников загорелся автомобиль. Прохожий, заметивший огонь, вызвал пожарных

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03:28. Прибывшие на место сотрудники ликвидировали огонь к четырем часам утра, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

В результате пожара старенький «Вольво» сгорел полностью. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, 6 августа в Заволжском районе сгорели две иномарки. Машины вспыхнули в соседних дворах с разницей в 20 минут. Ярославцы не исключают версию о том, что это могли были поджоги.