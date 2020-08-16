В Ярославле во время раскопок обнаружили греческую амфору 12 века

Треть сосуда удалось восстановить по 12 крупным осколкам. ФОТО: Ярославский музей-заповедник

В этом году во время археологических раскопок на Волжской набережной, на территории так называемого Рубленого города, сотрудники института археологии РАН обнаружили греческую амфору.

Треть сосуда удалось восстановить по 12 крупным осколкам. По словам ученых, такие амфоры с высоко поднятыми ручками производили в XII веке в Халкиде. Ранее подобные предметы находили в Киеве, Смоленске, Новгороде, Старой Рязани и Суздале.

Еще одной редкой археологической находкой стал практически целый деревянный ковш с резной ручкой в виде головы хищной птицы. Хорошую сохранность предмета, который требует сложной реставрации, объясняют тем, что в Ярославле есть так называемый мокрый культурный слой.

- После реставрации находки передаются в коллекцию Ярославского музея-заповедника и сразу включаются в научный оборот, становясь частью государственного музейного фонда нашей страны, - отметила директор областного департамента культуры Марина Васильева.

Всего в этом году археологи нашли около десяти тысяч фрагментов керамических изделий и средневековой стеклянной посуды, обломки браслетов, перстней, бытовые железные предметы.