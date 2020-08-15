В Ярославле катание на лошадях в неположенных местах приравняют к незаконной торговле

Несанкционированное катание на лошадях могут приравнять к незаконной торговле Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле несанкционированное катание на лошадях могут приравнять к незаконной торговле. Соответствующее письмо с предложением внести изменения в региональное законодательство мэр Ярославля Владимир Волков направил в областную думу.

Как отметил глава администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин, в последнее время в центре города участились случаи незаконного катания на лошадях. Наладить диалог с предпринимателями не получается. На людей не действуют ни уговоры администрации, ни рейды полиции.

По закону предприниматели могут оказывать услуги по катанию на лошадях только при наличии соответствующего разрешения и ветеринарных свидетельств. Кроме того, заниматься подобной деятельностью можно только в разрешенных для этого местах, куда животных необходимо доставлять на специализированном транспорте.

На сегодняшний день в Ярославле катание на лошадях разрешено в следующих местах:

- в парках «Нефтяник», «Юбилейный», Победы и фабрики «Красный Перевал»;

- в Тверицком бору (в районе зоны отдыха «Карпаты»);

- на площадках перед входом во дворец культуры «Нефтяник», дворец культуры «Гамма» и дом культуры «Энергетик».

Если областная дума поддержит инициативу городского главы, то предпринимателям за организацию незаконного катания на лошадях придется платить штраф в размере пяти тысяч рублей.