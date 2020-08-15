Машина вылетела в кювет: в ДТП в Ярославле пострадал один человек

ДТП произошло на Суздальском шоссе Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 14 августа, в Ярославле произошло ДТП. Около двух часов ночи 20-летний молодой человек ехал по Суздальскому шоссе на своем автомобиле «Форд Фокус». В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

- В результате ДТП водитель получил травмы. Молодого человека доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте аварии работали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и медики. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.