Из детского лагеря в Ярославской области пропали два подростка

Подростки ушли из лагеря "Иволга". ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославской области ищут 14-летнего Глеба Ермолина и 15-летнего Алексеея Хетеева. Вчера, 14 августа, подростки ушли из лагеря «Иволга», который находится в деревне Нестерово Ярославского района, и не вернулись.

Глебу на вид 14 лет, его рост 145 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Был одет в зеленую ветровку с капюшоном, серую с черным толстовку, синие шорты до колен, на ногах - черные кроссовки с белой подошвой.

Алексею на вид 15 лет, его рост 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет в синюю ветровку с капюшоном, синие спортивные штаны, на ногах - синие кроссовки.

Если вы видели подростков или что-то знаете об их местонахождении, позвоните в полицию по номерам 02, 102,112 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» 8-910-964-08-38.