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Общество

«Газпром» договорился с мэром Рыбинска о «газовой» встрече

Стороны попытаются уладить конфликт по поставке газа для Вечного огня
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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Встреча состоится сразу после выхода мэра из отпуска

Встреча состоится сразу после выхода мэра из отпуска

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», компания инициировало встречу с руководством Рыбинска. На ней стороны собираются обсудить вопросы, связанные с заключение договора поставки газа для мемориала Вечный огонь.

- Сегодня состоялся телефонный разговор заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Андрея Епанешникова с главой Рыбинска Денисом Добряковым, который подтвердил необходимость такой встречи в ближайшее время и личное участие. Встреча состоится сразу после выхода мэра из отпуска, - говорится в информации от газовой компании.

Напомним, что вчера, 13 августа, стало известно, что предприятие выставило рыбинской администрации счет за использование топлива для мемориала Вечный огонь и потребовала заключить договор на обслуживание на следующий год. Свои действия газовики аргументировали тем, что бездоговорное потребление ресурса незаконно.