«Газпром» договорился с мэром Рыбинска о «газовой» встрече

Встреча состоится сразу после выхода мэра из отпуска Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», компания инициировало встречу с руководством Рыбинска. На ней стороны собираются обсудить вопросы, связанные с заключение договора поставки газа для мемориала Вечный огонь.

- Сегодня состоялся телефонный разговор заместителя генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» Андрея Епанешникова с главой Рыбинска Денисом Добряковым, который подтвердил необходимость такой встречи в ближайшее время и личное участие. Встреча состоится сразу после выхода мэра из отпуска, - говорится в информации от газовой компании.

Напомним, что вчера, 13 августа, стало известно, что предприятие выставило рыбинской администрации счет за использование топлива для мемориала Вечный огонь и потребовала заключить договор на обслуживание на следующий год. Свои действия газовики аргументировали тем, что бездоговорное потребление ресурса незаконно.