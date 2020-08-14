Житель Ярославской области пытался пешком перейти границу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Переславского района родом из Грузии пытался пешком пересечь русско-украинскую границу, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Было возбуждено уголовное дело и за совершение данного преступления назначен штраф в 30 тысяч рублей.

Помимо штрафа, в отношении 33-летнего нарушителя границ было вынесено постановление о запрете на выезд из России. Судебный пристав не раз предупреждал должника о последствиях, если он не выплатит штраф, но мужчина добрые советы игнорировал. А зря.

- Ему было отказано в пересечении границы РФ на основании постановления. И только тогда должник понял всю серьезность ситуации. Неплательщик сам вышел на контакт с приставом, чтобы уточнить, каким образом ему оплатить долг и уже на следующий день это сделал, - рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Однако из-за своей беспечности переславец пострадал дважды: лишился денег, которые он заплатил за билет на поезд, и подпортил себе настроение, когда пришлось возвращаться домой с границы.