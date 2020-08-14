В Ярославле изменится схема движения двух трамваев

15 августа на два часа изменится схема движения трамваев №1 и №7 Фото: Мэрия Ярославля

Завтра, 15 августа, в Ярославле изменится схема движения трамваев №1 и №7. Правда, всего на два часа.

С 10 до 12 часов трамвай №1 «Улица Свердлова - Улица Чкалова» будет ходить от остановки «Улица Чкалова» до остановки «Областная онкологическая больница». Трамвай №7 «Улица Свердлова - Улица Волгоградская» - от Володарской до остановки «Улица Чкалова».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля, изменения связаны с аварийными работами, которые будут проводиться на трамвайных путях на участке Кучерской переулок - улица Володарского.