Волжскую набережную в Ярославле планируют привести в порядок ко Дню города

На набережной "гуляет" плитка, местами отсутствует облицовочный гранит, а также сломаны скамейки. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

Волжскую набережную в Ярославле должны привести в порядок ко Дню города. Вчера, 13 августа, комиссия проверила, как продвигается восстановление набережной после зимних подтоплений.

- В настоящее время собственными силами стараемся восстановить напольную «гуляющую» плитку, поврежденные места после зимнего ледяного плена. Где-то отсутствуют облицовочные гранитные плиты. Часть из них удалось поднять из воды и сохранить, а часть, к сожалению, утрачена безвозвратно, - написал на своей странице в социальной сети мэр Ярославля Владимир Волков.

По словам градоначальника, ущерб набережной нанесла не только природа. Постарались еще и вандалы. Они ломают скамейки, рисуют граффити, отламывают гранитные плиты. Поэтому решили усилить работу с видеонаблюдением. Все случаи вандализма будут отрабатывать с полицией.