Уроженец Тверской области пытался обокрасть знакомого из Тутаева

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году 10 месяцам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

46-летний ранее судимый уроженец Тверской области признан виновным в покушении на кражу.

Установили, что в мае этого года мужчина на одной из улиц Тутаева познакомился с местным жителем. Злоумышленник напросился к новому приятелю в гости. Дома мужчины изрядно выпили. Когда хозяин квартиры уснул, обвиняемый прихватил его личные вещи и продукты на общую сумму более 30 тысяч рублей. Вот только унести все незадачливый вор не успел. Домой неожиданно вернулась супруга хозяина квартиры.

- Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 1 году 10 месяцам колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.