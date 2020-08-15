В Рыбинске поймали более 30 уклонистов от армии

154 рыбинца пополнили армейские ряды Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске подвели итоги весеннего призыва. Призывную комиссию прошли 433 человека. Годными для службы оказались более 300 человек. Из них 154 пополнили армейские ряды, один поступил на альтернативную гражданскую службу. Остальные получили отсрочку по состоянию здоровья или для получения образования.

За время призывной кампании сотрудники военкомата и полиции выявили 32 молодых человек, которые уклонялись от службы в армии. Еще 110 находятся в розыске. На трех призывников передали материалы в следственный комитет для возбуждения уголовных дел.

Как пояснили в военном комиссариате Рыбинска, к уклонистам относятся те, кто игнорирует призывные мероприятия, не приходит на медкомиссию, симулирует проблемы со здоровьем, меняет место жительства и не сообщает об этом, предоставляет поддельные документы для получения отсрочки, а также пытается подкупить должностных лиц.

За незначительные нарушения молодым людям грозит административное наказание, в более тяжелых случаях наступает уголовная ответственность. Так, уклонистов могут оштрафовать на сумму от 80 до 200 тысяч рублей, назначить наказание в виде 480 часов принудительных работ или ограничить свободу на срок от 6 месяцев до 2 лет.