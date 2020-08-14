В Рыбинске вновь пройдет бесплатная вакцинация домашних животных

В предыдущую акцию хозяева привели на прививку 120 собак и 50 кошек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске ветеринарная станция продолжает проводить выездную вакцинацию кошек и собак от бешенства. 18 августа акция, которая, кстати, совершенно бесплатная, пройдет в микрорайонах Заволжье и Слип.

Адреса, по которым можно привить домашних любимцев:

- 10:00-10:30 микрорайон Заволжье-1 у магазина «Молодежный» (улица Переселенческая,25),

- 10:45-11:15 микрорайон Заволжье-1 у магазина «Ярославский бройлер» (улица Тарасова),

- 11:30-12:30 микрорайон Слип на стадионе у Дворца культуры.

Телефон для справок: 21-31-69, 21-81-05.

В предыдущую акцию, которая прошла в микрорайонах Копаево, Переборы и Волжский хозяева привели на прививку 120 собак и 50 кошек.