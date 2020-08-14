В Ярославле иномарка сбила 14-летнего подростка

Водитель автомобиля «Рено Симбол» не успел вовремя среагировать и сбил мальчика Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ДТП произошло вчера, 13 августа, около полудня на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Труфанова.

14-летний подросток решил перебежать дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля «Рено Симбол», проезжавший перекресток, не успел вовремя среагировать и сбил мальчика. От удара ребенка отбросило к бордюру. На помощь пострадавшему поспешили очевидцы и сбивший его мужчина.

Чуть позже на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД и скорая. Ребенка с травмами доставили в больницу. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, в настоящее время по факту аварии проводится проверка.