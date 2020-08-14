В школах Ярославской области работали педагоги без образования и с судимостью

К работе и руководству допустили людей без педагогического образования и с судимостью Фото: Иван ВИСЛОВ

Всем хорошо известно, что люди без педагогического образования, а уж тем более с судимостью не имеют права работать в школе. Однако порой руководители образовательных учреждений из-за нехватки кадров закрывают глаза на некоторые факты биографии и берут таких сотрудников в штат. Тем самым нарушают закон. Именно подобного рода нарушения и выявила в ходе проверки прокуратура Любимского района.

- Установили, что к работе и руководству, вопреки закону, в образовательных организациях допустили людей, у которых нет педагогического образования, а также лиц, имевших судимость за совершение преступлений против здоровья и общественного порядка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверки руководители образовательных учреждений и управления образования администрации района получили представления об устранении нарушений. В результате двух человек, которые трудились в школах, отстранили от работы, еще с одним сотрудником расторгли трудовой договор. Тех, кто принял данных людей в штат, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в ходе проверки установили, что один из директоров школ не соответствует установленным квалификационным требованиям. Прокуратура через суд потребовала обязать управление образования расторгнуть договор с неквалифицированным сотрудником. Суд требование удовлетворил. Трудовые отношения с руководителем учебного заведения уже прекратили.