Полиция Рыбинска просит опознать погибшего велосипедиста

ДТП на Переборском тракте около деревни Пригородная произошло вчера, 13 августа. Рейсовый автобус сбил велосипедиста.

Личность мужчины до сих пор не установлена, поэтому полиция Рыбинска просит рыбинцев помочь с опознанием мужчины.

Приметы погибшего: на вид 70 лет, был одет в синий комбинезон, темный свитер с орнаментом, куртку коричневого цвета, синюю кепку, обут в резиновые сапоги зеленого цвета. При себе была матерчатая сумка с рыболовными снастями. Ехал на светло-сером велосипеде со следами ржавчины на раме.

Если вы располагаете информацией о личности погибшего, просьба позвонить по телефону 02 или 8(4855)21-00-11.