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Полиция Рыбинска просит опознать погибшего велосипедиста

Мужчина 13 августа попал под колеса автобуса
Полина ВачнадзеПолинаВачнадзе
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ДТП на Переборском тракте около деревни Пригородная произошло вчера, 13 августа. Рейсовый автобус сбил велосипедиста.

Личность мужчины до сих пор не установлена, поэтому полиция Рыбинска просит рыбинцев помочь с опознанием мужчины.

Приметы погибшего: на вид 70 лет, был одет в синий комбинезон, темный свитер с орнаментом, куртку коричневого цвета, синюю кепку, обут в резиновые сапоги зеленого цвета. При себе была матерчатая сумка с рыболовными снастями. Ехал на светло-сером велосипеде со следами ржавчины на раме.

Если вы располагаете информацией о личности погибшего, просьба позвонить по телефону 02 или 8(4855)21-00-11.

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