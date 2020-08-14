В Ярославле строительная фирма не платила зарплату своим сотрудникам

Одной из сотрудниц компания задолжала более 60 тысяч рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В следственный отдел по Фрунзенскому району обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с декабря 2019 года по март 2020-го в строительной компании, где она работала, ей не выплачивали зарплату. Работодатель задолжал сотруднице более 60 тысяч рублей.

Правоохранители провели доследственную проверку. Факты, изложенные ярославной, подтвердились. Следователи возбудили уголовное дело.

- В настоящий момент предстоит установить точные суммы задолженности, количество работников, которые пострадали от недобросовестных действий работодателя, а также выяснить, кто из руководящего состава организации причастен к совершению данного преступления, - пояснили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

Кроме того, следователи принимают меры, чтобы задолженность перед сотрудниками фирмы была погашена в кратчайшие сроки. В частности, устанавливается имущество организации, на которое может быть наложен арест.

Расследование продолжается.