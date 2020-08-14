Специалисты Ярэнерго рассказали о правилах электробезопасности почти тысяче школьникам

Специалисты Ярэнерго рассказали о правилах электробезопасности школьникам. Фото предоставлено рекламодателем

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» совместно с мэрией города Ярославля и региональным управлением МЧС провели дистанционное онлайн занятие по безопасности сразу для всех обучающихся из 38 дневных лагерей при школах и учреждениях дополнительного образования города Ярославля. Порядка тысячи школьников приняли участие в полезной видеоконференции на базе детской общественной приемной накануне нового учебного года.

Специалисты Ярэнерго в рамках летнего дистанционного курса электробезопасности, стартовавшего этим летом в филиале, рассказали участникам о правилах поведения вблизи линий электропередачи, подстанций и трансформаторных пунктов. Объяснили Значение устанавливаемых на энергообъектах специальных знаков и предостерегли от их игнорирования. Также энергетики показали защитную экипировку электромонтеров, которая позволяет им работать на электроустановках.

Ярославские энергетики продолжат свою работу по профилактике электротравматизма с использование методов дистанционного обучения, пока в регионе действуют ограничения в связи с эпидемиологической обстановкой.