Мэрия Ярославля решила судиться с подрядчиком, благоустраивавшим парк 30-летия Победы

Дефекты выявили еще в апреле, однако подрядчик их не устранил до сих пор Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля намерена судиться с подрядной организацией, которая благоустраивала парк 30-летия Победы в Дзержинском районе.

Еще в апреле комиссия проверила состояние парка после зимы и обнаружила недочеты. На пешеходных дорожках появились видимые провалы асфальта, бордюрный камень был установлен некачественно. Подрядчику выдали предписание, однако устранять выявленные дефекты в добровольном порядке компания не стала. Время идет, а покрытие детского городка, по словам родителей, гуляющих в парке с детьми, становится все хуже.

- Данное покрытие находится на гарантии у подрядчика, который не принимает меры по устранению дефектов. Поэтому приняли решение устранить замечания с помощью третьих лиц и в судебном порядке возместить расходы с подрядной организации, - сообщили в городской мэрии.