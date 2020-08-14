В Ярославле осудили предпринимателя, который недокармливал больных

Под стражу мужчину взяли прямо в зале суда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший руководитель комбината питания, который поставлял еду в областную психиатрическую больницу, предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, в течение года – с 2016-го по 2017-ый – руководитель предприятия получал бюджетные деньги для приобретения специальной белковой смеси, которую должны были добавлять в пищу больных. Деньги на счет приходили, а вот смесь в еду пациентов добавлялась только во время проверок.

Ущерб составил более 13 миллионов рублей, а действия экс-руководителя организации расценены как мошенничество.

Свою вину подсудимый так и не признал. Он пояснил, что выделяемых денег было недостаточно для закупки нужного количества белковой смеси у официального поставщика, поэтому он покупал ее в других местах. Однако подкрепить свои слова доказательствами не смог.

Суд признал экс-руководителя предприятия виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы. Под стражу мужчину взяли прямо в зале суда.