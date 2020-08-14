В Ярославском районе парочка друзей украла бесхозный трактор Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Ярославском районе двое ранее судимых приятелей 26 и 24 лет заприметили оставленный без присмотра сломанный трактор. По каким-то только им ведомым признакам ярославцы решили, что сельхозтехника бесхозная. Молодые люди заказали погрузчик и эвакуатор и отвезли трактор в пункт приема металлолома.

И тут объявился владелец транспорта – обнаружив исчезновение техники, написал заявление в полицию. Ущерб составил 500 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Кража», пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Если в ызаметили, что совершается преступление или правонарушение, при первой же возможности сообщите об этом в полицию по номеру 02 или с сотового 102. Чем раньше свидетель или потерпевший обратится в правоохранительные органы, тем больше шансов задержать преступника и вернуть похищенное.