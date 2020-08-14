В Рыбинске изменились маршруты шести автобусов Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске изменены пути следовании шести межмуниципальных автобусов, сообщили в департаменте транспорта Ярославской области. Сделано это было после обращения рыбинской администрации.

Изменились пути следования следующих маршрутов:

- №108 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Октябрьский»,

- №109 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Гаврилово»,

- №114 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Красная Горка»,

- №116 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Западное кладбище»,

- №179 «Юбилейный – Рыбинск (МКР имени Кирова)»,

- №180 «Юбилейный – Рыбинск (завод «Призма»).

Нововведения уже вступили в силу, скорректированные схемы движения будут действовать на постоянной основе, пояснили в региональном департаменте транспорта.

Расписание работы осталось прежним, на маршрутах действуют льготы.