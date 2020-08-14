В Рыбинске изменились маршруты шести автобусов
Фото: Правительство Ярославской области
В Рыбинске изменены пути следовании шести межмуниципальных автобусов, сообщили в департаменте транспорта Ярославской области. Сделано это было после обращения рыбинской администрации.
Изменились пути следования следующих маршрутов:
- №108 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Октябрьский»,
- №109 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Гаврилово»,
- №114 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Красная Горка»,
- №116 «Рыбинск (ж/д вокзал) – Западное кладбище»,
- №179 «Юбилейный – Рыбинск (МКР имени Кирова)»,
- №180 «Юбилейный – Рыбинск (завод «Призма»).
Нововведения уже вступили в силу, скорректированные схемы движения будут действовать на постоянной основе, пояснили в региональном департаменте транспорта.
Расписание работы осталось прежним, на маршрутах действуют льготы.