В Ярославле у Толгского монастыря ограничат движение машин Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле ограничения для остановки и стоянки машин в районе Свято-Введенского Толгского женского монастыря и на улице Железнодорожная будут действовать с полудня 20 августа до 20:00 21 августа. Связано это с празднованием Дня иконы Толской Божией матери.

Кроме того, с 6 утра 21 августа там же вводится временное ограничение на проезд автомобилей, сообщает мэрия Ярославля.

Также в праздник будет перекрыт для движения транспорта центр Ярославля.