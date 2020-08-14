Ударил камнем по голове и спрятал тело в листве: в Ярославской области муж убил жену

62-летний житель Рыбинска подозревается в убийстве жены. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области

62-летний житель Ярославской области подозревается в убийстве.

10 августа этого года в лесном массиве в районе деревни Пропасть Некоузского района местные жители обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. У потерпевшей была пробита голова. Люди позвонили в полицию.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Правоохранители, изучив обстановку и опросив местных жителей, установили личность потерпевшей. Ею оказалась 62-летняя жительница Рыбинска, которая приехала в Некоузский район на дачу.

В тот же день был установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 62-летний супруг женщины. Рыбинцу предъявили неопровержимые доказательства, отпираться подозреваемый не стал и рассказал, как все произошло.

- Между мужчиной и его супругой произошла ссора. Подозреваемый схватил камень и несколько раз ударил им женщину по голове, после чего отнес тело в ближайший лесной массив и засыпал его листвой, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

По факт произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование продолжается.