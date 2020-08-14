В Ярославской области пропала 15-летняя девушка в желтой толстовке

Девушка пропала 12 августа. ФОТО: группа ЯРОО "Поиск детей и взрослых ЯрСпас" ВКонтакте

15-летняя Елизавета Зуйкова пропала 12 августа. Она ушла из дома в деревне Курдумово Ярославского района в среду и с тех пор не выходила на связь с родными.

На вид девушке 15 лет, рост 157 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, прямые, до плеч, всегда распущенны, глаза голубые.

Была одета в желтую толстовку с капюшоном, черные джинсы и белые кроссовки. При себе был синий кожаный рюкзак с двумя диагональными широкими полосами на переднем кармане розового и белого цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анастасии, сообщите по телефонам 02, 102 или 112 – полиция, 8-910-964-08-38 – горячая линия ЯрСпаса.