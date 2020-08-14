В Ярославской области эвакуировали суды из-за ложного минирования

Сейчас по факту случившегося проводится проверка Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ярославской области в четверг, 13 августа, многие суды в середине дня были вынуждены прекратить свою работу. В обеденное время на электронные почты учреждений поступили письма, в которых сообщалось о минировании зданий.

Информация о заложенных взрывных устройствах пришла в Ярославский областной суд, городские суды и ряд районных судов, в том числе, Рыбинский и Переславский. В экстренном порядке были эвакуированы сотрудники и посетители. Здания обследовали и ничего опасного не обнаружили.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, выясняется, с каких адресов пришли письма.