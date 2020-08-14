В Рыбинске закроют для проезда улицу Софийскую

Закрыт проезд будет из-за ремонтных работ на канализационном коллекторе Фото: Мария ЛЕНЦ

Завтра, 14 августа, в Рыбинске для движения транспорта закроют улицу Софийскую. Ограничения будут действовать с 22:00 до 6 утра.

Как сообщает администрация Рыбинска, проезд будет временно закрыт из-за ремонтных работ на канализационном коллекторе в районе дома №71 по улице Софийской.

Администрация Рыбинска просит горожан заранее продумывать маршруты движения.

А в Ярославле 20 августа для машин временно закроют центральные улицы города. Ограничения связаны с празднованием дня Толгской иконы Божией Матери. Святыню будут переносить из Успенского собора в Свято-Введенский Толгский женский монастырь.