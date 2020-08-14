В Музее истории города открылась выставка «Ярославль: 10 лет после 1000»

Экспонаты которой рассказывают о жизни города за последние 10 лет Фото: Мэрия Ярославля

В Музее истории Ярославля открылась выставка, экспонаты которой рассказывают о жизни города за последние 10 лет, что прошли с момента празднования тысячелетия.

За это время в Ярославле открылись зоопарк, культурно-просветительский центр имени Валентины Терешковой, КЗЦ «Миллениум», аквапарк. В 2016 году город стал столицей известного туристического маршрута «Золотое кольцо России» и местом проведения гастрономического фестиваля «Пир на Волге».

На выставке можно познакомиться с работой местных заводов и предприятий. Кроме того, каждые выходные в музее планируется проведение бесплатных концертов современных ярославских музыкантов. Первый пройдет уже в ближайшую субботу – 15 августа в 16:00.