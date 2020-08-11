В Ярославле 16-летний подросток обокрал пенсионера

Через банковское приложением юноша перевел с чужого счета на свой 9 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

16-летний житель Ярославля подозревается в совершении хищения.

Следствие установило, что в июле этого года подросток взял мобильный телефон 70-летнего знакомого своей бабушки. На телефоне было установлено банковское приложение. Воспользовавшись им, юноша перевел с чужого счета на свой девять тысяч рублей. Деньги ярославец успел потратить.

- Возбуждено уголовное дело. В настоящее время собираются доказательства, расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.