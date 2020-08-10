Ярославские спасатели вернули из-за буйков 14 человек

Жаркие дни для ярославских спасателей - действительно жаркие. К счастью. никаких серьезных случаев на воде за последнюю неделю не произошло, но поработать специалистам, которые дежурят на Центральном, Тверицком и Дзержинском пляжах, пришлось.

14 ярославцев, явно с самого детства знакомые с фразой "за буйки не заплывать", пошли против правил и сделали это. Спасателям пришлось возвращать обратно этих смельчаков, двое из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.

- Всего существует два вида буйков: ограничительные и разделяющие территорию. Ограничительные обозначают опасное для человека водное пространство, в которое лучше не заплывать. Там может быть опасно из-за сильного течения, резкой смены температуры воды, за буйками проходят пути судов, катаются люди на водных мотоциклах, - рассказали специалисты.

Медицинская помощь понадобилась четырем отдыхающим. В основном из-за порезов и ушибов ног. Главные пострадавшие - дети, взрослые в этом вопросе все же более внимательные.

Кроме обеспечения безопасности отдыхающих, спасатели дежурят на соревнования и фестивалях, которые проходят на пляжах. В эти выходные на территории Центрального пляжа состоялся Фестиваль пляжных видов спорта. Специалисты следили за участниками и с воды, и с суши.