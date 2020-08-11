В Рыбинске пустили временный троллейбус. ФОТО: администрация Рыбинска

С 10 августа в Рыбинске начал работать новый кольцевой троллейбусный маршрут №2 "Троллейбусный парк - Железнодорожный вокзал - Троллейбусный парк". Правда, проехать на нем можно только в будни и работать он будет только до 31 октября. После транспортники определят, насколько этот троллейбус востребован у горожан и примут решение, оставлять его или нет.

Время отправления троллейбуса от улицы Ворошилова:

5:57; 6:21; 6:34; 6:47; 7:00; 7:13; 7:26; 7:38; 7:52; 8:05; 8:17; 8:31; 8:44; 8:57; 9:10; 9:36; 10:02; 10:28; 10:41; 10:54; 11:07; 11:20; 11:33; 11:46; 11:58; 12:12; 12:25; 12:37; 12:51; 13:04; 13:17; 13:43; 14:09; 14:35; 14:48; 15:00; 15:14; 15:27; 15:40; 15:53; 16:06; 16:19; 16:32; 16:47; 16:59; 17:11; 17:22; 17:36; 17:52; 18:07; 18:20; 18:44.

Время отправления от Ж/д вокзала:

6:16; 6:40; 6:53; 7:06; 7:19; 7:32; 7:45; 7:57; 8:11; 8:24; 8:36; 8:50; 9:03; 9:16; 9:29; 9:55; 10:21; 10:47; 11:00; 11:13; 11:26; 11:39; 11:52; 12:05; 12:17; 12:31; 12:44; 12:56; 13:10; 13:23; 13:36; 14:02; 14:28; 14:54; 15:07; 15:19; 15:33; 15:46; 15:59; 16:12; 16:25; 16:38; 16:51; 17:06; 17:18; 17:30; 17:41; 17:55; 18:11; 18:26; 18:39; 19:03.