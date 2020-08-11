Спасатели помогли ярославцу снять кольцо с пальца

На помощь пришли подручные средства. ФОТО: Центр гражданской защиты Ярославля

К спасателям Центра гражданской защиты населения за помощью обратился ярославец, у которого на пальце прочно застряло кольцо. Палец уже покраснел и опух, а символ любви и верности отказывался сниматься даже под воздействием растительного масла.

Перекусывать кольцо спасатели не стали, пожалели. Тем более, что это всегда можно успеть сделать. Поэтому решили воспользоваться хорошо зарекомендовавшей себя «кольцеснимательной» методикой». На выручку пришли смекалка, скрепки, прочная нить и моющее средство. Нехитрые манипуляции – и кольцо соскользнуло с безымянного пальцы через 30 секунд.

Мужчине осталось только поблагодарить своих спасителей и найти лед, чтобы приложить его к «освободившему» пальцу.