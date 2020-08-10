В Ярославской области ожидаются дожди и грозы

В Ярославской области ожидается ухудшение погоды Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославской области может ухудшиться погода.

- По данным Ярославского ЦГМС, с 18 часов 10 августа до 18 часов 11 августа на территории региона ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы с ливнями. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

При неблагоприятных погодных условиях возможно увеличение количества ДТП, обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных и широкоформатных конструкций, а также подтопление пониженных участков местности.