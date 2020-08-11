Мошенники лишили переславну полумиллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Переславля-Залесского обратилась 55-летняя местная жительница. Женщине позвонили из «банка» и сообщили, что неизвестный человек от ее имени пытается оформить кредит. Потерпевшую убедили оформить заем и перевести эти деньги на указанные номера телефонов. Жительница Переславля выполнила все требования звонившего и через банкомат перевела ему 519 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, сообщили в пресс-службе ведомства. Сотрудники правоохранительных органов в очередной раз просят ярославцев быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Банки не рассылают сообщения о блокировке карт, не выспрашивают коды и конфиденциальные сведения. Не производите никаких действий с банковской картой по указанию третьих лиц. Не сообщайте коды с карт.