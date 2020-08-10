Губернатор Ярославской области в 2019 году заработал 2 миллиона 437 тысяч рублей

На сайте правительства региона опубликовали декларацию о доходах главы региона Фото: Правительство Ярославской области

В прошлом году губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заработал 2 миллиона 437 тысяч рублей. Эти сведения содержатся в декларации, опубликованной на сайте правительства региона.

В собственности у Дмитрия Миронова квартира площадью чуть больше 176 квадратных метров, легковой автомобиль «Мерседес Бенц» и четыре машиноместа. Так же губернатор Ярославской области имеет долю в квартире в 74,6 квадрата.

Супруга первого лица региона в прошлом году заработала почти в два раза больше мужа – ее доход составил 4 миллиона 198 тысяч рублей. В собственности у нее квартира в 96 квадратных метров, доля в квартире в 67 квадратов, а также машина «Мерседес Бенц». В пользовании у жены губернатора квартира.

Несовершеннолетний ребенок Дмитрия Миронова в собственности ничего не имеет, в пользовании у него квартира.