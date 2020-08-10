Дело по убийству настоятеля монастыря передали в Ярославский областной суд

Дело по убийству настоятеля монастыря передали в суд. ФОТО: СКР РФ

Дело об убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря передали в Ярославский областной суд. Обвиняемому инкриминируется убийство, сопряженное с разбоем и разбой, совершенный в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Преступление было совершено 7 июля 2016 года. По версии следствия, подсудимый, имея при себе нож, прошел на территорию монастыря в Переславле-Залесском, зашел в жилой корпус и направился прямиком к келье настоятеля, постучал.

- Как только дверь открылась, обвиняемый ударил настоятеля ножом в грудь, втолкнул его внутрь помещения, нанес множественные удары ножом по телу. От полученных ранений мужчина скончался в тот же день, - рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

А обвиняемый, по данным следствия, обыскал келью убитого и нашел там деньги – 1,1 миллиона рублей, из которых 100 тысяч принадлежали постояльцу монастыря, а миллион – самому монастырю. С похищенным злоумышленник скрылся.

На причастность к этому преступлению было проверено более трех тысяч человек: люди из окружения настоятеля, наркозависимые, ранее судимые люди. И вот главного подозреваемого взяли, он частично признал свою вину.