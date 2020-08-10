Ничего святого: в Ярославской области обокрали дом священника

Утром хозяин дома обнаружил, что пропали церковные принадлежности Фото: УМВД по Ярославской области

В Угличском районе из дома священнослужители украли ценные вещи. Вор пробрался под покровом темноты и пока все в доме спали, неплохо поживился. Проснувшись утром, хозяин дома обнаружил, что пропали церковные принадлежности: две иконы, два экземпляра Евангелия, два подсвечника, два креста и кубок для причастия.

Подозреваемого нашли и задержали в Тверской области. 46-летнйи мужчина бомжевал и ранее уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

- Установлено, что мужчина заранее знал, что в доме священника хранятся предметы, используемые для богослужений. В ночное время он через окно проник в дом и похитил ценные вещи, которые впоследствии продал. В результате оперативных действий похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Подозреваемый сейчас находится под стражей.