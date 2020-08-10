В Ярославской области отремонтировали еще три дороги

Отремонтировали участки дорог Карачиха - Ширинье, Ярославль - Заячий-Холм и Нагорье - Берендеево Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области сдали в эксплуатацию после ремонта три автомобильных дороги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На участке дороги Карачиха - Ширинье заменили асфальт, укрепили обочины и отремонтировали водопропускные трубы, установили барьерные ограждения, обустроили тротуары и посадочные площадки, шесть остановок. Объект сдали раньше намеченного срока. Кроме того, в порядок привели участки дорог Ярославль - Заячий-Холм и Нагорье - Берендеево. Общая стоимость работ составила около 340 миллионов рублей.

В следующем году планируют отремонтировать участок от села Купанского до Нагорья протяженностью 28 километров.