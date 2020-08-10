Ярославльстат: цена за коммуналку выросла на 3,3%

Год назад цифра была выше – рост тогда составил 5%. Графика предоставлена Ярославльстат

С 1 июля в Ярославской области тарифы на коммунальные услуги выросли в среднем на 3,7 процента. По данным Ярославльстата, среди жилищных услуг повышение стоимости за содержание и ремонт жилья произошло только в областном центре – на 3%, в Рыбинске осталась на прежнем уровне.

- С учетом увеличения в начале года взносов на капитальный ремонт, а также некоторого снижения тарифов на вывоз мусора, цены на услуги организаций жилищно-коммунального хозяйства для жителей региона выросли по сравнению с декабрем прошлого года на 3,3%, - сообщили в Ярославльстате.

Год назад цифра была выше – рост тогда составил 5%.