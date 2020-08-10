В центре Ярославля не поделили дорогу иномарка и отечественный автомобиль

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Вчера, 9 августа, около семи часов утра в центре Ярославля произошло ДТП. На пересечении улиц Свободы и Собинова столкнулись «Мерседес» и ВАЗ 2115. От удара «пятнашка» врезалась в дорожное ограждение, «Мерседес» остался в центре пересечения дорог.
В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. Мужчину с травмами доставили в больницу. Водитель иномарки серьезно не пострадал, его спасла подушка безопасности.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев ДТП, водитель «Мерседеса» был нетрезв.