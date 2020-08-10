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В центре Ярославля не поделили дорогу иномарка и отечественный автомобиль

Авария случилась на перекрестке Свободы и Собинова
Светлана КрутиковаСветланаКрутикова
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В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вчера, 9 августа, около семи часов утра в центре Ярославля произошло ДТП. На пересечении улиц Свободы и Собинова столкнулись «Мерседес» и ВАЗ 2115. От удара «пятнашка» врезалась в дорожное ограждение, «Мерседес» остался в центре пересечения дорог.

В результате аварии пострадал водитель отечественного автомобиля. Мужчину с травмами доставили в больницу. Водитель иномарки серьезно не пострадал, его спасла подушка безопасности.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По словам очевидцев ДТП, водитель «Мерседеса» был нетрезв.

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