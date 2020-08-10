Усадьбу Коковцевых в Ярославле продают по частям

Главный дом усадьбы оценили в 32 миллиона рублей Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля продает объект культурного наследия 18 века усадьбу Коковцевых. Информация об аукционе появилась на сайте мэрии.

Продается имущество по частям. Главный дом усадьбы, который находится на улице Пригородной во Фрунзенском районе, оценили в 32 миллиона рублей. Он продается вместе с земельным участком площадью более четырех тысяч квадратных метров. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 8 сентября, аукцион назначен на 11 сентября.

Также городские власти решили продать и конюшню. Она тоже является частью объекта культуры. Конюшню вместе с земельным участком площадью 1497 квадратных метров выставили за 8,6 миллиона рублей. Заявки принимают до 2 сентября, торги пройдут 7 сентября.

Найдутся ли желающие стать собственниками объекта культуры, нуждающегося в ремонте, покажет время.