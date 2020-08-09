«Пытался закрепить страховку»: в Ярославле ведется следствие по факту падения рабочего с высоты

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. ФОТО: пресс-служба СК России по Ярославской области

Следственный комитет России по Ярославской области проводит проверку по факту падения рабочего с шестого этажа. Напомним, ЧП произошло вчера, 8 августа, на улице Батова. Мужчина, разбиравший здание недостроенной поликлиники, сорвался с высоты.

Установили, что 39-летний строитель демонтировал конструкции на шестом этаже. Рабочий пытался закрепить страховку, но сорвался и упал. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу.

- Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. Действиям лиц, ответственных за производство работ, будет дана юридическая оценка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки решат, возбуждать ли по факту произошедшего уголовное дело.