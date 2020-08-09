Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка турнира Sochi Hockey Open

"Локомотив" обыграл СКА со счетом 3:2. ФОТО: группа "Хоккейный клуб "Локомотив" ВКонтакте

Хоккейный клуб «Локомотив» стал обладателем Кубка турнира Sochi Hockey Open. Вчера, 8 августа, в финале ярославская команда вновь встретилась с питерским СКА и обыграла его со счетом 3:2.

Игрок «Локомотива» Александр Дарьин оформил дубль, еще один гол на счету Владимира Ткачева. Авторами заброшенных шайб у СКА стали Антон Бурдасов и Линден Вей.

Вчера же состоялся и второй финальный матч. За Кубок будущего сыграли молодежная сборная России и молодежный состав «Сочи». Победу одержала сборная страны со счетом 7:1.

2 сентября стартует регулярный чемпионат КХЛ. «Локомотив» откроет новый сезон матчем с московским «Спартаком» 3 сентября. Игра пройдет в Ярославле.