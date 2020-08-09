Спасенного в Ярославской области лосенка перевезут в «Парк копытных»

Когда лосенку исполнится год, его перевезут в «Парк копытных». ФОТО: Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области

Оставшегося без матери лосенка перевезут в «Парк копытных». Об этом сообщили в пресс-службе департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Напомним, в мае новорожденный лосенок вышел к людям в селе Новое Большесельского района. Специалисты в течение двух дней наблюдали за животным, но его мать так и не вернулась. Тогда ярославский зоопарк согласился взять лосенка к себе.

Бэмби (так назвали лосенка) уже освоилась в новом доме. Ежедневно за ее состоянием следят зоологи и ветеринары. Малышку кормят натуральным коровьим молоком, которое по составу схоже с лосиным. Кроме того, она с удовольствием пробует и взрослую пищу: свежую траву, ветви лиственных деревьев. Недавно в рацион ввели морковь, но к ней лосенок пока относится с недоверием.

- Бэмби растет очень ориентированным на человека лосенком, поэтому, даже когда она полностью окрепнет, выпускать ее в естественную среду обитания нельзя. Это опасно для нее. Малышка воспринимает нас как своих кормильцев и всегда будет стремиться в город без опаски к человеку, как ее дикие сородичи, - рассказала руководитель отдела маркетинга и продаж ярославского зоопарка Анастасия Шмураткина.

Когда лосенку исполнится год, его переведут в «Парк копытных» к пятнистым оленям. Парк представляет собой большой вольер площадью 10 гектаров. Там животные находятся в условиях, которые максимально приближены к естественным.