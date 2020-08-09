В Ярославской области в столкновении двух иномарок погибла женщина

На 10 километре дороги Владимир - Переславль столкнулись «Рено» и «Пежо» Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 8 августа, около 12 часов на 10 километре дороги Владимир - Переславль произошло ДТП. По предварительной информации, столкнулись две иномарки - «Рено», за рулем которого находился 62-летний мужчина, и «Пежо» под управлением 45-летнего водителя.

- В результате аварии 61-летняя пассажирка «Рено» скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Водитель того же автомобиля нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Ярославской области.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.