Спортсмены из разных стран выступят в дисциплине «Лыжная акробатика» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В январе 2021 в спортивном комплексе «Подолино» под Ярославлем пройдет этап Кубка мира по фристайлу. Спортсмены из разных стран выступят в дисциплине «Лыжная акробатика».

В пятницу, 6 августа, комиссия побывала в «Подолино» и оценила фронт предстоящих работ. На площадке расширят зрительскую зону для установки трибун, реконструируют горнолыжный трамплин, улучшат освещенность трассы, обустроят дополнительные парковочные места, а также благоустроят дорогу. К работам приступят в ближайшее время.

- Важно, чтобы весь комплекс мероприятий, в том числе проживание, питание, безопасность спортсменов и болельщиков, был организован на самом высоком уровне, - отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Чтобы жители и гости региона смогли посетить мероприятие, соревнования решили провести в выходные, а не в будние дни.