Теперь не украдут: в Рыбинске на ливневки устанавливают люки с замками

В Рыбинске устанавливают антивандальные люки Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске начали восстанавливать люки ливневок. Во время весеннего обследования системы дорожно-коммунальные службы не досчитались более 50 решеток, которые закрывают колодцы. Их украли и сдали в металлолом злоумышленники.

Чтобы предотвратить подобные инциденты, закупили антивандальные люки. Основание и решетку связывает запирающее устройство. По словам директора рыбинского УГХ Александра Ермилова, из городского бюджета на работы пришлось выделить 850 тысяч рублей. Стоимость одного комплекта с учетом установки обходится в 16 тысяч. В то время как чугунную крышку в пункте приема металлолома покупают за 600 рублей.

Подрядчику предстоит заново смонтировать 53 люка. На Волжской набережной и перекрестке улиц Волочаевской и Юбилейной их уже восстановили. В пятницу, 6 августа, работы начались на проспекте Батова. Остальные люки восстановят до конца месяца.